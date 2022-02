Exposition : Ce que les Afghanes ont à nous dire Mairie du 10e arrondissement Paris Catégories d’évènement: île de France

Exposition : Ce que les Afghanes ont à nous dire Mairie du 10e arrondissement, 7 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du lundi 07 mars 2022 au jeudi 17 mars 2022 :

samedi

de 09h00 à 12h30

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 08h30 à 17h00

gratuit

Depuis août 2021, suite au retrait des forces américaines, les Talibans, à nouveau au pouvoir, ont balayé en quelques semaines les acquis des afghanes et mutilé la culture. La Mairie du 10e accueille cette exposition itinérante du 7 au 17 mars, avec un vernissage en musique le mardi 8 mars à 18h, à l’occasion de la Journée internationale des Droits des femmes; La burqua grillagée est de retour, les filles empêchées de poursuivre leurs études, les femmes de travailler et sortir librement de chez elles, la musique interdite. En organisant cette exposition d’œuvres photographiques d’artistes afghanes renommées, le Mouvement pour la Paix et contre le terrorisme souhaite que les artistes récemment exilées s’expriment sur leur situation et celle de leur pays. Ensemble, il s’agit de maintenir un niveau d’alerte maximum en France et en Europe sur les filles et les femmes afghanes privées de leur place dans l’espace public et de leurs droits humains fondamentaux. Mairie du 10e arrondissement 72 Rue du Faubourg Saint-Martin Paris 75010 Contact : 01 53 72 10 00 mairie10@paris.fr https://www.facebook.com/mairie10paris https://@mairie10paris Expo

