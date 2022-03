Exposition “Cayolar à Hendaye” Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Exposition “Cayolar à Hendaye” Hendaye, 2 avril 2022, Hendaye. Exposition “Cayolar à Hendaye” Route de la Corniche Asporotsttipi – Maison de la Corniche Hendaye

2022-04-02 – 2022-06-26 Route de la Corniche Asporotsttipi – Maison de la Corniche

Venez découvrir CAYOLAR, la nouvelle exposition temporaire à Asporotsttipi, la maison de la Corniche au Domaine d'Abbadia à Hendaye. Sorte de campement insolite, CAYOLAR est un dispositif à activer pour créer des protocoles de rencontres. CAYOLAR a pris la forme d'une résidence artistique transhumante. En ce sens, le campement a ricoché depuis juillet 2021du refuge du Larry (Urdos) à Bordeaux en passant par les Landes. L'exposition au Domaine d'Abbadia sur la Corniche basque sera l'occasion de présenter tant les recherches que les récits résultant de cette résidence. Pour les acteurs du projet, le campement est une manière d'habiter les espaces traversés, le prétexte à recréer des foyers, des cercles d'hospitalité. Ces espaces sont tout à la fois des supports, des outils de dialogue et des lieux de vie. "Habiter" résonne à chaque étape, et en premier lieu avec le nom du projet…

C.P.I.E. Littoral Basque

