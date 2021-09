Moret-Loing-et-Orvanne Maison Lesage Moret-Loing-et-Orvanne, Seine-et-Marne Exposition “Caves et constructions souterraines médiévales du sud Seine-et-Marne” Maison Lesage Moret-Loing-et-Orvanne Catégories d’évènement: Moret-Loing-et-Orvanne

Seine-et-Marne

Exposition “Caves et constructions souterraines médiévales du sud Seine-et-Marne” Maison Lesage, 18 septembre 2021, Moret-Loing-et-Orvanne. Exposition “Caves et constructions souterraines médiévales du sud Seine-et-Marne”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison Lesage

Préparée par le CRDMA (Centre de Recherche et de Documentation Médiévale et Archéologique) cette exposition vous permettra de découvir l’histoire, les anecdotes et les légendes incroyables qui entourent les nombreuses caves et autres souterrains du sud Seine-et-Marne. L’exposition couvre une période qui s’étend du XIIe siècle au XVIe siècle et un espace qui s’étend de Montereau à Moret, en passant par la Grande-Paroisse, Lorez-le-Bocage, Mons-en-Montois, Chateau-Landon, Villemer, Dormelles ou encore Flagy. Croisées d’ogives, cellules latérales et autres merveilles architecturales de ces différents lieux dans lesquels vous n’avez probablement jamais pu pénétrer vous seront ainsi dévoilées dans cette exposition qui est le fruit d’un travail considérable des membres du CRDMA qui a été réalisé au fil des années.

Entrée libre, pass sanitaire et masque obligatoires

Exposition “Caves et constructions souterraines médiévales” Maison Lesage 28 rue Grande Moret-sur-Loing Moret-Loing-et-Orvanne Moret-sur-Loing Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Moret-Loing-et-Orvanne, Seine-et-Marne Autres Lieu Maison Lesage Adresse 28 rue Grande Moret-sur-Loing Ville Moret-Loing-et-Orvanne lieuville Maison Lesage Moret-Loing-et-Orvanne