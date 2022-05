Exposition – Cavalcade Onirique Rosheim, 7 juin 2022, Rosheim.

Exposition – Cavalcade Onirique Rosheim

2022-06-07 – 2022-06-25

Rosheim Bas-Rhin Rosheim

Egalement titulaire d’une licence en Arts Visuels et Appliqués et forte de ses expériences plurielles, Laure Saigne créé son univers pictural autour de 2 thèmes principaux, le monde équestre et la figure féminine.

Egalement titulaire d’une licence en Arts Visuels et Appliqués et forte de ses expériences plurielles, Laure Saigne, peintre, créé son univers pictural autour de 2 thèmes principaux, le monde équestre et la figure féminine.

+33 3 88 49 25 00

Egalement titulaire d’une licence en Arts Visuels et Appliqués et forte de ses expériences plurielles, Laure Saigne créé son univers pictural autour de 2 thèmes principaux, le monde équestre et la figure féminine.

Rosheim

dernière mise à jour : 2022-05-14 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile nGrpe Touristique du Mnt Ste Odile