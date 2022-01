Exposition – Cathy Toussaint Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pléneuf Val André

Exposition – Cathy Toussaint Pléneuf-Val-André, 7 février 2022, Pléneuf-Val-André. Exposition – Cathy Toussaint Salle des Régates Promenade de la Digue Pléneuf-Val-André

2022-02-07 – 2022-02-13 Salle des Régates Promenade de la Digue

Peinture, encre de Chine. Cathy Toussaint, artiste plasticienne, présente son travail réalisé au Vietnam où elle a effectué plusieurs résidences. L'acrylique est son moyen d'expression privilégié, mais depuis la découverte des traditionnels papiers Gyai Do, est née une série d'encres en résonnance avec ses toiles rouges. S'y joignent des haïkus contemporains, nés de pluies de mousson.

cathy.plasticienne@gmail.com
+33 6 24 93 05 95
https://www.cathytoussaint.fr/

