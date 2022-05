Exposition : Catherine Vigier Gentelles Gentelles Catégories d’évènement: Gentelles

Gentelles Somme Gentelles Somme Catherine Vigier aime redonner un souffle nouveau à des tissus ou des savoirs faire anciens. Ses personnages sont issus des fresques du Moyen-âge ou de l’art populaire.

L'Espace Maintenon aura le plaisir d'accueillir, le temps d'un week-end, Catherine Vigier artiste plasticienne peintures, textiles et livres d'artistes.

