Exposition Catherine Gilliet Église Saint-Victor, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Guyancourt.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Victor

En investissant pour la première fois l’église Saint-Victor, Catherine Gillet inscrit ses œuvres dans la sérénité et la lumière du lieu. Ses gravures distillées dans l’espace entrent en écho avec l’architecture, invitent à la contemplation et prolongent un cheminement intérieur. Des visites seront proposées par Catherine Gillet, Julie Nio (responsable du service des arts visuels) et Chantal Courtois (responsable du service d’art sacré du diocèse). Elles aborderont ensemble l’histoire de l’église Saint-Victor, son architecture, et l’œuvre de l’artiste. Visites commentées le samedi et le dimanche, à 11h et 15h.

Entrée libre

Visites commentées de l’exposition de Catherine Gillet et de l’église Saint-Victor

Église Saint-Victor Place de l’Église 78280 Guyancourt Guyancourt Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T19:00:00