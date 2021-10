Castelginest Centre Culturel Jean Laurent Castelginest, Haute-Garonne Exposition Castel Arts – Du 11 au 22 octobre Centre Culturel Jean Laurent Castelginest Catégories d’évènement: Castelginest

Du 11 au 22 octobre, Centre Culturel Municipal Jean LAURENT Ouvert du lundi au dimanche de 15h à 18h _Pass Sanitaire obligatoire_ Christiane ADAM & Nicole RUAUDEL vous présenteront leurs œuvres qui ne manqueront pas d’attirer votre regard d’amateur ou de néophyte ! Centre Culturel Jean Laurent 8 rue de l’église, 31780 Castelginest Castelginest Haute-Garonne

