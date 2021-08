Saint-Denis La case Bourbon La Réunion, Saint-Denis Exposition : Cases créoles de La Réunion La case Bourbon Saint-Denis Catégories d’évènement: La Réunion

Saint-Denis

Exposition : Cases créoles de La Réunion La case Bourbon, 18 septembre 2021, Saint-Denis. Exposition : Cases créoles de La Réunion

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La case Bourbon

Cette exposition dresse le tableau des multiples facettes de l’architecture locale et des symboles forts de la culture créole.

Sur inscription (places limitées). En raison du contexte sanitaire actuel, l’organisation et le déroulé des évènements peuvent encore évoluer. Pour plus de précisions, rendez-vous sur notre site internet : www.caue974.com

Tirée de l’ouvrage « Cases créoles de La Réunion », cette exposition retrace l’évolution des cases créoles sur trois siècles par une approche historique et sociologique. La case Bourbon 12, rue Monseigneur de Beaumont, 97400 Saint-Denis Saint-Denis La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Réunion, Saint-Denis Autres Lieu La case Bourbon Adresse 12, rue Monseigneur de Beaumont, 97400 Saint-Denis Ville Saint-Denis lieuville La case Bourbon Saint-Denis