Exposition Casablancas Villa du Parc Parc Montessuit – 12 rue de Genève Annemasse

2022-01-22 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-07 18:30:00 18:30:00

Annemasse Haute-Savoie

Une exposition curatée par Maud Houssais



en partenariat avec le centre d’art contemporain Le Cube à Rabat (Maroc)



Vernissage le 22 janvier à 17h communication@villaduparc.org +33 4 50 38 84 61 https://villaduparc.org/

