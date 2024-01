Exposition – CARTON ROUGE Caserne Napoléon Paris, lundi 15 janvier 2024.

Du lundi 15 janvier 2024 au vendredi 01 mars 2024 :

.Tout public. gratuit

Portée par Catherine Cabrol, l’exposition photographique « CARTON ROUGE » est une œuvre artistique positive et engageante pour dénoncer les violences sexuelles dans le monde du sport envers les filles et les garçons.

À l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, Catherine Cabrol, qui depuis des années, travaille sur « les violences faites aux femmes », a ressenti le devoir de dénoncer les abus et les crimes sexuels commis sur un terrain plus particulier, celui du sport.

Pour contribuer à briser le silence et sensibiliser le public par l’art photographique, Catherine Cabrol et l’association Libre Vue ont souhaité se rapprocher d’une autre structure qui lutte activement : Colosse aux pieds d’argile et son fondateur Sébastien Boueilh, victime comme tant d’autres d’un prédateur, désormais particulièrement impliqué et engagé dans ce douloureux.

Cette exposition donne la parole à 17 femmes et hommes remarquables qui ont eux aussi cette même envie de parler, de crier pour que les choses changent. Les photographies se veulent poétiques et les textes déterminés. Catherine Cabrol a fait le choix de photographier les personnes victimes sur le lieu de leur pratique sportive, utilisant un fond de tissu rouge pour détacher la silhouette ou un détail de même couleur qui permet de marquer la série et de faire le parallèle avec le « carton rouge », symbole de l’exclusion sportive.

Caserne Napoléon 27 rue de Rivoli 75004 Paris

Contact :

Catherine Cabrol, association Libre Vue CARTON ROUGE