Exposition Cartes postales, entre passé et présent Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez, mercredi 19 juin 2024.

Exposition Cartes postales, entre passé et présent Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez Pyrénées-Atlantiques

C’est une balade dans la ville d’Orthez, entre passé et présent, que nous proposent les élèves de 2nde Bac Pro Photographie du lycée des métiers Molière.

Chaque élève a choisi une carte postale dans le fonds numérique de cartes postales anciennes d’Orthez (Collection Teitgen et Gagnier). Puis, munis d’un plan de la ville et de leur appareil photographique, encadrés par leurs enseignantes, ils sont partis en quête du lieu représenté sur la carte ancienne, avec pour consigne la réalisation d’une prise de vue à l’identique.

Une exposition pour découvrir ou de redécouvrir la ville d’Orthez et constater son évolution en un siècle. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-19

fin : 2024-06-30

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Exposition Cartes postales, entre passé et présent Orthez a été mis à jour le 2024-03-18 par OT Coeur de Béarn