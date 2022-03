Exposition – Cartes marines La Rochelle La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

La Rochelle Charente-Maritime La Rochelle Charente-Maritime Le littoral français dessiné à la main. Les Cartes Marines de Marine Le Breton sont exposées cet été au Café Molière rue du Minage : un accrochage de tirages numérotés et signés, en exposition-vente. Ces cartes sont disponibles en série très limitée. marinelebreton@gmail.com https://www.instagram.com/lescartesmarines/ Café Molière 1 Rue du Minage La Rochelle

