Espace Monet Rollinat, aux horaires d'ouverture. Exposition "Flâneries Creusoises" de Jean-Luc Bouchaud

“Au travers de ses dessins, il invite les personnes à voyager dans notre département. C’est au contact de la nature qu’il trouve son inspiration. Depuis l’enfance, il se passionne pour le dessin, les caricatures et autres… Plus tard, il fera de la peinture à l’huile ainsi que quelques expo ici. Ce passionné de paysages creusois troquera l’huile pour la mine de plomb bien plus tard. Passionné aussi de photos, il s’en inspire pour avoir les modèles ou faire de la création entre patrimoine et paysage” Espace Monet Rollinat, aux horaires d’ouverture. Fresselines

