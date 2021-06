Ferrieres-en-gatinais MAISON DES METIERS D'ART Ferrières-en-Gâtinais Exposition Carte Blanche de Ale CASANOVAS MAISON DES METIERS D’ART Ferrieres-en-gatinais Catégorie d’évènement: Ferrières-en-Gâtinais

Exposition Carte Blanche de Ale CASANOVAS MAISON DES METIERS D’ART, 25 juin 2021-25 juin 2021, Ferrieres-en-gatinais. Exposition Carte Blanche de Ale CASANOVAS

du vendredi 25 juin au dimanche 27 juin à MAISON DES METIERS D’ART Ale CASANOVAS, artisan créatrice de luminaire en papier expose ses œuvres du 25 juin au 25 juillet à la Maison des Métiers d’Art. Elle est accompagnée de Bérengère NOYAU, céramiste et de Laurent MA… MAISON DES METIERS D’ART Ferrières-en-Gâtinais, Ferrieres-en-gatinais Ferrieres-en-gatinais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-25T10:00:00 2021-06-25T12:00:00;2021-06-25T14:00:00 2021-06-25T18:00:00;2021-06-26T10:00:00 2021-06-26T12:00:00;2021-06-26T14:00:00 2021-06-26T18:00:00;2021-06-27T15:00:00 2021-06-27T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Ferrières-en-Gâtinais Étiquettes évènement : Autres Lieu MAISON DES METIERS D'ART Adresse Ferrières-en-Gâtinais, Ferrieres-en-gatinais Ville Ferrieres-en-gatinais lieuville MAISON DES METIERS D'ART Ferrieres-en-gatinais