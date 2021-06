Ferrières-en-Gâtinais Ferrières-en-Gâtinais Ferrières-en-Gâtinais, Loiret Exposition Carte Blanche de Ale CASANOVAS Ferrières-en-Gâtinais Ferrières-en-Gâtinais Catégories d’évènement: Ferrières-en-Gâtinais

Loiret

Exposition Carte Blanche de Ale CASANOVAS Ferrières-en-Gâtinais, 25 juin 2021-25 juin 2021, Ferrières-en-Gâtinais. Exposition Carte Blanche de Ale CASANOVAS 2021-06-25 15:00:00 – 2021-06-30 18:00:00

Ferrières-en-Gâtinais Loiret Ferrières-en-Gâtinais Ale CASANOVAS vous fera découvrir l’univers fascinant des luminaires en papier.

L’artisan est accompagné de Bérangère NOYAU, céramiste et de Laurent MAGNIER, ébéniste.

Tout trois passionnés, ils partageront leurs passions durant un mois.

Vous retrouverez Alé CASANOVAS lors de ses démonstrations le 25 juin et le 25 juillet. Ale CASANOVAS, artisan créatrice de luminaire en papier expose ses œuvres du 25 juin au 25 juillet à la Maison des Métiers d’Art. Elle est accompagnée de Bérengère NOYAU, céramiste et de Laurent MAGNIER, ébéniste. metiersdart@cc4v.fr +33 2 38 26 04 05 Ale CASANOVAS, artisan créatrice de luminaire en papier expose ses œuvres du 25 juin au 25 juillet à la Maison des Métiers d’Art. Elle est accompagnée de Bérengère NOYAU, céramiste et de Laurent MAGNIER, ébéniste. Ale CASANOVAS vous fera découvrir l’univers fascinant des luminaires en papier.

L’artisan est accompagné de Bérangère NOYAU, céramiste et de Laurent MAGNIER, ébéniste.

Tout trois passionnés, ils partageront leurs passions durant un mois.

Vous retrouverez Alé CASANOVAS lors de ses démonstrations le 25 juin et le 25 juillet. Maison des Métiers d’Art

Détails Catégories d’évènement: Ferrières-en-Gâtinais, Loiret Étiquettes évènement : Autres Lieu Ferrières-en-Gâtinais Adresse Ville Ferrières-en-Gâtinais lieuville 48.09127#2.78921