Béziers Hérault La Maison Relin reçoit Philippe Brel pour sa création “Carte Blanche”.

L’artiste, qui se définit comme un peintre expressionniste abstrait grand public, nous propose de partir d’une peinture “sans titre” chargée de signifiants pour lui. C’est un autoportrait au scooter dont le cavalier – en rapport avec le Cavalier Polonais de Rembrandt – regarde son passé et se dirige vers son futur. Au fil des villes, il propose la découverte d’une série intitulée: les îlots de verdure.

Le vernissage de l’exposition aura lieu le 16 avril de 15hh à 21h.

La Maison Relin reçoit Philippe Brel pour sa création "Carte Blanche". Avec un autoportrait au scooter, le cavalier – en rapport avec le Cavalier Polonais de Rembrandt – regarde son passé et se dirige vers son futur, et nous propose la découverte d'une série intitulée "Ilots de verdure". Entrée libre

