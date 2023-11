Exposition | Carte blanche à Jean-Baptiste Jeannot | 23 nov.-21 déc. 2023 Feibai Institute Paris, 23 novembre 2023, Paris.

Du jeudi 23 novembre 2023 au jeudi 21 décembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Carte Blanche est un programme d’exposition au Feibai Institute, dédié à la mise en lumière des créations artistiques d’un auteur qui puise son inspiration dans les arts et cultures asiatiques.

Cette première édition dédiée à Jean-Baptiste Jeannot, expose une humble quête spirituelle vers les sommets des montagnes et témoigne d’une créativité qui se déploie dans la traversée des cultures de l’Orient en Occident.

La rencontre avec les outils traditionnels de l’art chinois a éveillé chez Jean-Baptiste Jeannot un regard scrutateur, qui s’efforce de capter les jeux subtils des formes et des textures. Cette pratique remonte au « jeu de l’encre » (moxi 墨戲) des lettrés de la dynastie Song (960-1279), qui est à l’origine de la peinture lettrée chinoise et qui a donné naissance à une expression infinie.

Les paysages de Jean-Baptiste Jeannot nous invitent à voyager de la campagne de Zhang Zeduan 張擇端 (actif au XIIe siècle) aux pics de Wang Hui 王翬 (1632-1717) en passant par la Saint-Victoire de Cézanne vers les sommets des montagnes. Pour lui, la montagne incarne un espace de pureté, voire « le dernier espace sauvage de notre monde moderne (qui) nous apporte […] une élévation dont nous manquons cruellement ». La montagne, image par excellence de la verticalité, relie et brise simultanément les niveaux cosmiques. Son sommet constitue une rupture de l’homogénéité de l’espace, une ouverture possible d’un niveau cosmique à un autre, un lieu d’ascension céleste. Dans la civilisation chinoise, l’image de la montagne-escalier, symbole emblématique de la culture tardive de Dawenkou 大汶口 (ca. 2800-2500 av. J.-C.), témoigne d’une pensée cosmique : chercher à rejoindre les esprits célestes, établir le temps cosmique et maintenir dans notre existence ce lien avec le ciel.

Les montagnes se créent et disparaissent. Elles ouvrent une fenêtre à travers laquelle nous percevons le mouvement cyclique de la cosmogonie : création et destruction permanentes. Cette dualité s’observe également chez l’homme. Dans l’acte de création, l’artiste s’efforce de détruire nos préjugés et de transcender notre regard sur le monde. Cela équivaut, dans la pratique du bouddhisme chan, à une voie de libération de l’esprit. Les montagnes de Jean-Baptiste Jeannot semblent incarner, avec émotion et subtilité, cette quête spirituelle.



Vernissage le 23 nov. 2023, 18h-21h.

Feibai Institute, 10 rue Thérèse, 75001 Paris

Contact : +33682798797 feibai.inst@gmail.com https://feibai.org/carte-blanche-jeannot/

Feibai Institute