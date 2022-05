Exposition Carrefour D’artistes Plonéour-Lanvern Plonéour-Lanvern Catégories d’évènement: 29720

Plonéour-Lanvern

Exposition Carrefour D’artistes Plonéour-Lanvern, 20 juillet 2022, Plonéour-Lanvern. Exposition Carrefour D’artistes Rue René Le Berre Halle Raphalen Plonéour-Lanvern

2022-07-20 15:00:00 – 2022-08-10 19:00:00 Rue René Le Berre Halle Raphalen

Plonéour-Lanvern 29720 La huitième édition de l’exposition Carrefour d’Artistes réunira 37 artistes, peintres, photographes, sculpteurs dans le cadre insolite d’un ancien bâtiment industriel.

L’espace est accessible aux personnes à mobilité réduite. p-l.gloanec@orange.fr +33 6 70 37 15 33 La huitième édition de l’exposition Carrefour d’Artistes réunira 37 artistes, peintres, photographes, sculpteurs dans le cadre insolite d’un ancien bâtiment industriel.

L’espace est accessible aux personnes à mobilité réduite. Rue René Le Berre Halle Raphalen Plonéour-Lanvern

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 29720, Plonéour-Lanvern Autres Lieu Plonéour-Lanvern Adresse Rue René Le Berre Halle Raphalen Ville Plonéour-Lanvern lieuville Rue René Le Berre Halle Raphalen Plonéour-Lanvern Departement 29720

Plonéour-Lanvern Plonéour-Lanvern 29720 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ploneour-lanvern/

Exposition Carrefour D’artistes Plonéour-Lanvern 2022-07-20 was last modified: by Exposition Carrefour D’artistes Plonéour-Lanvern Plonéour-Lanvern 20 juillet 2022 29720 Plonéour-Lanvern

Plonéour-Lanvern 29720