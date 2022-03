Exposition : Carreau Clemenceau Preuschdorf, 14 juillet 2022, Preuschdorf.

Exposition : Carreau Clemenceau Preuschdorf

2022-07-14 14:30:00 – 2022-08-15 18:00:00

Preuschdorf Bas-Rhin

EUR Le groupe Teamf4, composé de Birgit FISCHER, Lutz HÜCKINGHAUS, David SCHILLINGER et Arnim KAISER, a réalisé des prises de vues au cœur même de la friche industrielle de l’ancien Carreau de mine Clemenceau, « un lost place enchanteur ». Pour des raisons de sécurité, il n’est possible au visiteur de découvrir ce lieu que dans une mesure limitée. Ainsi, avec cette exposition de photographies d’art le Teamf4 vous propose d’explorer avec eux le carreau dans son intégralité jusque dans les moindres recoins. Près de 50 clichés sont présentés, des photos pluri-sémantiques qui contiennent à la fois une dimension artistique et une dimension documentaire, étroitement liées, elles permettent à chacun de se construire sa propre image et ses propres histoires.

Le groupe Teamf4 a réalisé des prises de vues, près de 50, au cœur même de la friche industrielle de l’ancien Carreau de mine Clemenceau. Découvrez ce lieu dans son intégralité jusque dans les moindres recoins au travers de ces photos et en compagnie des photographes.

dernière mise à jour : 2022-03-26 par