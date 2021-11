Ballan-Miré Ballan-Miré 37510, Ballan-Miré Exposition Caroline Giraud et Umo Masada Ballan-Miré Ballan-Miré Catégories d’évènement: 37510

2021-11-13 14:30:00 14:30:00 – 2021-11-21 18:30:00 18:30:00

Ballan-Miré 37510

Venez découvrir les peintures et portraits d'Umo Masada et les céramiques contemporaines de Caroline Giraud.

mjc.ballan@wanadoo.fr +33 2 47 67 69 63

