Exposition Carole Baudon L’Annexe23 Moëlan-sur-Mer, samedi 13 avril 2024.

Carole est une femme passionnée, pétillante et pleine de vie, née à La Rochelle le 27 Juin 1951 au sein d’une famille bretonne.

Après des études classiques, elle se forme auprès du peintre Jacques Astoule (1933/2019), qui l’initie à vie la couleur. Elle suit son mari à Paris et suit différents cours d’arts plastiques Paris, Ville d’Avray, Saint Cloud, Vaucresson, Sèvres, Versailles, toujours avide de connaissance et inconditionnelle de l’art sous toutes ses formes.

Carole y rencontre ses meilleurs professeurs Dominique Lhuillier, puis une artiste danoise pour la sculpture. Elle tombe amoureuse de la peinture contemporaine et expose dans différents lieux dont en 2005 au petit Trianon de Versailles.

Elle expose au Salon d’automne de 2011 à 2016.

Carole adore la Bretagne de ses ancêtres Où la lumière, les cieux et les couleurs y sont à couper le souffle mer, bateau, campagne au fil des saisons tout est réjouissant… Et bien sûr quelques portraits de famille.

Carole vit aujourd’hui à Quimperlé au cœur de cette nature inspirante.

Elle continue d’exposer régulièrement son travail et aujourd’hui à Moëlan-sur-Mer à l’Annexe23 du 13 au 24 avril 2024. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:00:00

fin : 2024-04-24 18:30:00

L’Annexe23 23 Rue du Guilly

Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne lannexe23@gmail.com

