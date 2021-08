Exposition Caro & The Octopus Ondres, 20 septembre 2021, Ondres.

Exposition Caro & The Octopus 2021-09-20 – 2021-12-28 RD810 Office de Tourisme

Ondres Landes Ondres

Souvenez-vous ces vielles photos en sépia au charme fou, imaginez que des créatures marines s’y mêlent, le temps d’une danse, d’un face à face, ou d’une prière… Caroline Orthlieb a de l’imagination, et ça se voit ! Découvrez ses peintures sur gravures, photos et cartes postales anciennes, le tout encadré dans d’anciens cadres vintage chinés, donnant l’impression d’être tout droit sortis du grenier.

Caroline nous plonge dans une douce nostalgie, suspendus dans les souvenirs. Monsieur poulpe et madame pieuvre y sont récurrents, partageant le bonheur fragile et vaporeux, comme autrefois, lorsque l’homme savait cohabiter sereinement avec la nature.

Commandes possibles : choisissez votre peinture et la dimension qui vous convient, Caroline s’en occupe !

Petite expo sur les murs de l’office de tourisme à voir du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Souvenez-vous ces vielles photos en sépia au charme fou, imaginez que des créatures marines s’y mêlent, le temps d’une danse, d’un face à face, ou d’une prière… Caroline Orthlieb a de l’imagination, et ça se voit ! Découvrez ses peintures sur gravures, photos et cartes postales anciennes, le tout encadré dans d’anciens cadres vintage chinés, donnant l’impression d’être tout droit sortis du grenier.

Caroline nous plonge dans une douce nostalgie, suspendus dans les souvenirs. Monsieur poulpe et madame pieuvre y sont récurrents, partageant le bonheur fragile et vaporeux, comme autrefois, lorsque l’homme savait cohabiter sereinement avec la nature.

Commandes possibles : choisissez votre peinture et la dimension qui vous convient, Caroline s’en occupe !

Petite expo sur les murs de l’office de tourisme à voir du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h.

+33 5 59 45 19 19

Souvenez-vous ces vielles photos en sépia au charme fou, imaginez que des créatures marines s’y mêlent, le temps d’une danse, d’un face à face, ou d’une prière… Caroline Orthlieb a de l’imagination, et ça se voit ! Découvrez ses peintures sur gravures, photos et cartes postales anciennes, le tout encadré dans d’anciens cadres vintage chinés, donnant l’impression d’être tout droit sortis du grenier.

Caroline nous plonge dans une douce nostalgie, suspendus dans les souvenirs. Monsieur poulpe et madame pieuvre y sont récurrents, partageant le bonheur fragile et vaporeux, comme autrefois, lorsque l’homme savait cohabiter sereinement avec la nature.

Commandes possibles : choisissez votre peinture et la dimension qui vous convient, Caroline s’en occupe !

Petite expo sur les murs de l’office de tourisme à voir du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Caroline Orthlieb

dernière mise à jour : 2021-08-12 par