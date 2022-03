Exposition Carnets de Voyages Atelier 2 Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**L’Atelier 2 présente du 25 avril au 14 mai 2022 l’exposition Carnets de Voyages.** Chaque année, Stéphane Jolivel propose les voyages Atelier 2. Au bord de l’eau, sur un chemin, dans les ruelles, les participants croquent sur le vif au crayon, à l’aquarelle, … Cette année, l’exposition Carnets de voyage restitue les travaux réalisés à Amiens, à Arles et sur la Côte d’Opale en 2021. **Le vernissage aura lieu le mercredi 27 avril dès 18h30.** **Infos :** [[https://atelier-2.com/](https://atelier-2.com/)](https://atelier-2.com/) L’Atelier 2 présente du 25 avril au 14 mai 2022 l’exposition Carnets de Voyages. Atelier 2 Avenue du Bois 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Saint-Sauveur Nord

2022-04-25T14:00:00 2022-04-25T18:00:00;2022-04-27T14:00:00 2022-04-27T18:00:00;2022-04-27T18:30:00 2022-04-27T20:00:00;2022-04-28T14:00:00 2022-04-28T18:00:00;2022-04-29T14:00:00 2022-04-29T17:00:00;2022-04-30T14:00:00 2022-04-30T15:30:00;2022-05-02T14:00:00 2022-05-02T18:00:00;2022-05-04T14:00:00 2022-05-04T18:00:00;2022-05-05T14:00:00 2022-05-05T18:00:00;2022-05-06T14:00:00 2022-05-06T17:00:00;2022-05-07T14:00:00 2022-05-07T15:30:00;2022-05-09T14:00:00 2022-05-09T18:00:00;2022-05-11T14:00:00 2022-05-11T18:00:00;2022-05-12T14:00:00 2022-05-12T18:00:00;2022-05-13T14:00:00 2022-05-13T17:00:00;2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T15:30:00

