Exposition : Carnets de voyage Mode d’emploi Bibliothèque Parmentier, 13 septembre 2022, Paris.

Du mardi 13 septembre 2022 au mardi 25 octobre 2022 :

. gratuit

Exposition : Carnets de voyage Mode d’emploi. Faire découvrir au grand public la pratique du carnet de voyage.

Le but de cette exposition est de faire découvrir au grand public la pratique du carnet de voyage. Le carnet de voyage, tout à la fois journal intime, recueil de souvenirs et livre d’artiste, est un assemblage très libre de mots, d’images, de croquis, de photographies et de collages. Par une approche culturelle, cette exposition stimule la curiosité de chacun, tout en montrant l’évolution et la richesse de ce mouvement artistique qui met le monde à portée de main et donne envie d’apprendre à regarder différemment. Chaque panneau contient des astuces et des conseils donnés par une pro du carnet de voyage.

Bibliothèque Parmentier 20 bis avenue Parmentier 75011 Paris

Contact :

