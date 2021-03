Saint-Sulpice-sur-Lèze Bibliothèque municipale de Saint-Sulpice-sur-Lèze Haute-Garonne, Saint-Sulpice-sur-Lèze Exposition – carnets de voyage, mode d’emploi Médiathèque municipale de Cugnaux Saint-Sulpice-sur-Lèze Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du vendredi 5 mars au mercredi 21 avril à Médiathèque municipale de Cugnaux

Proposée par la Médiathèque départementale, cette exposition invite le lecteur à partir sur les routes avec dans ses bagages le matériel nécessaire à la création d’un carnet de voyage comme le célèbre navigateur Titouan Lamazou ou le photographe américain, Peter Beard. Le carnet de voyage est tout à la fois, un journal intime, un recueil de souvenirs et un livre d’artistes. Il fait appel à nos talents souvent insoupçonnés et se révèle le support idéal pour laisser le champ libre à notre imagination. Que l’on soit jeune ou senior, artiste en herbe ou amateur confirmé le carnet de voyage est un écrin merveilleux pour partager nos souvenirs. La carnettiste chevronnée Antonia Neyrins nous livre mille et une astuces pour nous permettre de confectionner un ouvrage unique qui deviendra peut-être le premier d’une longue série… Tout public à partir de 10 ans.

Médiathèque municipale de Cugnaux Place Léo Lagrange 31270 Cugnaux Cugnaux L'Agora Haute-Garonne

