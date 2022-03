Exposition “Carnets de confinement” de Céline-Ka Grillon au centre Victor Gelez Centre Paris Anim’ Victor Gelez, 4 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du vendredi 04 mars 2022 au dimanche 03 avril 2022 :

samedi

de 10h00 à 18h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 21h00

lundi

de 13h00 à 22h00

gratuit

Deux ans après le premier confinement, l’artiste propose de revenir sur cette période si particulière via ses carnets photographiques et sonores.

« Du 17 mars au 11 mai 2020, confinée dans mon appartement parisien du 18ème arrondissement, j’ai eu pour projet de documenter mon quotidien et celui de mon quartier en prenant une photographie argentique par jour.

Captures de mon espace intime et regards tournés vers un dehors devenu étrange et défendu, mes images égrènent ces semaines que nous avons vécu suspendues, chacun·e à notre manière.

Je les accompagne d’extraits sonores de mon journal, carnet de bord d’un basculement vers une nouvelle époque. »

Vernissage mercredi 9 mars à partir de 19h

Passe vaccinal obligatoire

Centre Paris Anim’ Victor Gelez 1-3 rue Victor Gelez Paris 75011

Contact : 0155288790 gelez@paris.ifac.asso.fr https://cpa-victorgelez.ifac.asso.fr/ https://www.facebook.com/Victorgelez

Art contemporain;Expo;Photo

Date complète :

Céline-Ka Grillon