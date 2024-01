Exposition « Carnets d’ailleurs » à la Galerie Art Maniak Galerie Art Maniak Paris, 15 février 2024, Paris.

Du jeudi 15 février 2024 au samedi 09 mars 2024 :

.Tout public. gratuit

A l’occasion de la parution du premier numéro du magazine “Carnets d’ailleurs” la galerie Art-Maniak (Paris) met à l’honneur les artistes Joël Alessandra, Marielle Durand, Geneviève Marot et Zac Deloupy.

L’exposition :

Cette première exposition de l’année 2024 fera la part belle au voyage à l’occasion du lancement du magazine “Carnets d’ailleurs” créé par Joël Alessandra et Jean-paul Moulin. La galerie présentera les oeuvres de quatre artistes participant aux deux premiers numéros de ce journal. Vous pourrez admirer planches originales, illustrations et tableaux.

Les artistes :

Joël Alessandra : illustrateur de bandes dessinées et de carnets de voyage, l’Afrique est son continent de coeur.

Marielle Durand : Formée à l’ESAG Penninghen et aux Arts Décos de Paris puis à Berlin, Marielle Durand est artiste auteure. Son travail est publié et exposé en Europe et à New-York.

Zac Deloupy : Illustrateur et auteur de bande dessinée, ses albums traitent aussi bien de l’Algerie que de polars ou du Covid.

Geneviève Marot : Diplômée de l’ESAG à Paris (Penninghen) , est illustratrice pour l’édition et la presse, reporter graphique et auteure BD.

Le magazine :

Imaginer un nouveau magazine, s’entourer des meilleurs dessinateurs et illustrateurs, et créer une émotion intense : celle du voyage où l’on prend le temps de contempler, d’échanger, de laisser son cœur battre. Ces voyages vous emmènent à l’autre bout du monde ou tout simplement au coin de la rue. CARNETS D’AILLEURS, c’est dans chaque numéro une quinzaine d’expériences inédites à découvrir.

À découvrir en exclusivité :

– Des illustrations originales issues du 1er numéro du magazine “Carnets d’ailleurs”

– Des planches originales, des aquarelles, des tableaux etc, des 4 artistes exposés

Galerie Art Maniak 10, rue de la Grange Batelière 75009 Paris

Contact : https://art-maniak.com/index.php/carnets-dailleurs/ +33142469497 clement.gombert@hotmail.fr https://www.facebook.com/events/1405843046982424/?ref=newsfeed https://www.facebook.com/events/1405843046982424/?ref=newsfeed

Marielle Durand – Galerie Art Maniak Croquis de Marielle Durand