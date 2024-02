Exposition « Carnet d’Amérique » : une année photographique Lou Pascalou Paris, samedi 3 février 2024.

Du samedi 03 février 2024 au dimanche 03 mars 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 16h00 à 02h00

.Tout public. gratuit

Tout au long du mois de février, venez découvrir la première exposition de Caroline Le Com au Lou Pascalou ! La photographe présente treize tirages regroupés sous le thème d’un « Carnet d’Amérique ».

L’exposition découle d’une année passée en Amérique du Nord

où Caroline Le Com a capturé la beauté des villes, tout en explorant le

quotidien des habitants et en y cherchant sa place.

Le regard alerte, la photographe nous guide en reconstituant

le fantasme des villes nord-américaines. Elle s’inspire des images issues de

notre imaginaire collectif et de nos clichés cinématographiques. Caroline Le

Com joue avec les cadrages, les couleurs et les contrastes. La photographe

utilise le noir et blanc comme tradition d’archive et documentaire. Chaque photographie est accompagnée d’un cartel explicatif

sur le lieu et le moment de la prise de vue.

La série est issue d’une compilation de près de 360 images prises au cours d’une année, soit une pellicule de 35 mm par mois. Le choix du tout argentique, au-delà de la surprise de l’image, apporte une touche de nostalgie au rendu photographique.

Lou Pascalou 14 rue des Panoyaux 75020 Paris

Contact : https://www.carolinele.com/

Caroline Le Com Photo de l’affiche de l’exposition