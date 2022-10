Exposition Carnavals, Hélène Bertin, Aline Cado, Lamia Talaï, 5 mai 2023, .

Exposition Carnavals, Hélène Bertin, Aline Cado, Lamia Talaï



2023-05-05 14:00:00 14:00:00 – 2023-06-30 17:30:00 17:30:00

À partir d’une immersion port de bou- caine, elles envisagent une étude transversale ayant pour objectif la fabrication d’éléments emblématiques du carnaval, des masques aux chars.

Hélène Bertin se revendique à la fois artiste, commissaire d’exposition et historienne. À rebours de toute lecture disciplinaire, elle aborde le geste et la matière comme des liens pour réunir des pratiques qui unissent les usages du quotidien et la recherche plastique (récemment exposée au Palais de Tokyo de Paris et au CRAC de Sète). Lamia Talaï intervient dans le cadre d’ateliers d’arts plastiques et de contes à l’approche sensorielle. Elle met en place des installations immersives pour un public de polyhandicapés adulte. Aline Cado réalise des compositions florales reflétant la nature sauvage. Avec une forte empreinte de cueilleuse et glaneuse, elle réalise des combinaisons à partir de son terroir.

À l’occasion du Printemps de l’art contemporain, le centre d’arts accueille la restitution de résidence d’Hélène Bertin, Lamia Talaï et Aline Cado qui s’intéressent à la question des rituels carnavalesques en Provence.

