Le centre social la Busette expose en mairie de quartier de Lille-centre son carnaval 2022 sur le thème des fées. En partenariat avec les espaces éducatifs LALO p’tits pouchin, espaces éducatifs wicar-boufflers-espaces éducatifs du bellay-michelet crèche saint sauveur et les marmottes – chrs l’escale

Entrée Libre

