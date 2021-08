Trévoux La Passerelle - Médiathèque Ain, Trévoux Exposition Carjat, portraits du XIXe siècle La Passerelle – Médiathèque Trévoux Catégories d’évènement: Ain

Trévoux

Exposition Carjat, portraits du XIXe siècle La Passerelle – Médiathèque, 18 septembre 2021, Trévoux. Exposition Carjat, portraits du XIXe siècle

le samedi 18 septembre à La Passerelle – Médiathèque

CARJAT, Portraits du XIXe siècle : une douzaine de portraits célèbres d’hommes non moins célèbres par le photographe né à Fareins seront exposés dans les espaces de la médiathèque. CARJAT, Portraits du XIXe siècle : une douzaine de portraits célèbres d’hommes non moins célèbres par le photographe né à Fareins seront exposés dans les espaces de la médiathèque. La Passerelle – Médiathèque Place de la passerelle, 01600 Trévoux, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Trévoux Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Trévoux Autres Lieu La Passerelle - Médiathèque Adresse Place de la passerelle, 01600 Trévoux, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Trévoux lieuville La Passerelle - Médiathèque Trévoux