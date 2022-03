Exposition CARE Le 6b, 21 avril 2022, Saint-Denis.

du jeudi 21 avril au jeudi 5 mai à Le 6b

๏ C͟A͟R͟E͟ ๏ Une exposition de l’Art en Partage au 6b. C͟A͟R͟E͟ est un projet collectif et participatif, une co-construction entre trois artistes, Ilona Mikneviciute (artiste plasticienne), Olivier Renouf (danseur et chorégraphe) et Denis Darzacq (photographe), l’association l’Art en Partage et le Centre communal d’action sociale de Romainville. La pratique artistique d’Ilona Mikneviciute, Olivier Renouf et Denis Darzacq, bien que s’exprimant dans des domaines distincts, a pour point commun une recherche liée à la condition humaine dans sa relation avec l’altérité, la mémoire et la transmission. Ces artistes partagent également un même désir de mener des recherches de manière collaborative, en croisant différentes disciplines, en co-ouvrant le champ d’expérimentation aux participant.e.s et à leur vécu. Le projet s’est déroulé sur plusieurs mois, dans une temporalité collective faite d’incertitudes, d’écueils, mais aussi de désirs, de besoins, et d’enthousiasmes partagés. Il émane des multiples paradoxes temporels, physiques et langagiers, qui nous ont tous marqué durant ces longs mois suspendus. Nous avons alors vu défiler sur nos écrans, dans les rues, des flots d’images étranges de personnes bardées de tissus et protections plastiques. En parallèle, résonnait à nos oreilles un étrange jargon : “distanciation sociale”, “gestes barrières”, “auto-attestation dérogatoire”… Le projet s’est donc emparé de la dérision et d’une esthétique de l’absurde, comme outil de mise à distance vis-à-vis de la réalité. Conçue de façon collective et pluridisciplinaire, la scénographie de l’exposition laisse néanmoins place à un monde imaginaire, un ailleurs onirique. Commissaire d’exposition : Association Art en Partage Avec : Olivier Renouf, Denis Darzacq, Ilona Mikneviciute, et avec la participation de Adrien Cicero, Elena Belokon, Gwena Carré, Jessie Julien, Narcisse Kim, Marion Herreyre. ๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏ ? INFOS PRATIQUES Vernissage le 21 avril de 18h à 21h. Entrée libre pour tou·te·s. ?????????? ??????? ?? ???????? ?? ?????? ?? ??? ?̀ ??? ?? ?? ????? ?? ? ??? ???? ACCÈS Le 6b : 6-10 Quai de Seine, 93200 Saint-Denis Ⓜ RER D / Ligne H ↝ Gare de Saint-Denis Ⓜ Ligne 13 ↝ Porte de Paris / Basilique Saint-Denis Ⓣ Tram 1 / Tram 8 ↝ Gare de Saint-Denis Ⓑ Bus n°154 et 237 ↝ Gare de Saint-Denis

gratuit

Le 6b 6 – 10 quai de seine, Saint-denis Saint-Denis Seine-Saint-Denis



