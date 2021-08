Lambesc Lambesc Bouches-du-Rhône, Lambesc Exposition “Capture ton patrimoine !” – Journées du Patrimoine Lambesc Lambesc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Lambesc

Exposition “Capture ton patrimoine !” – Journées du Patrimoine Lambesc, 18 septembre 2021, Lambesc. Exposition “Capture ton patrimoine !” – Journées du Patrimoine 2021-09-18 09:00:00 09:00:00 – 2021-09-19 17:00:00 17:00:00 Office de Tourisme de Lambesc 2 Avenue de la Résistance

Lambesc Bouches-du-Rhône Lambesc Quel est le patrimoine que vous souhaitez mettre en lumière à l’occasion des Journées du Patrimoine 2021? C’est la question posée aux photographes amateurs en mai dernier qui ont eu l’été pour réaliser la photo de leur patrimoine. Monuments, nature, culture,… à chacun sa vision du patrimoine représenté dans cette exposition du concours photo “Capture ton patrimoine”. +33 4 42 17 00 62 Quel est le patrimoine que vous souhaitez mettre en lumière à l’occasion des Journées du Patrimoine 2021? C’est la question posée aux photographes amateurs en mai dernier qui ont eu l’été pour réaliser la photo de leur patrimoine. dernière mise à jour : 2021-08-20 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc Provence Tourisme / Bureau municipal du Tourisme de LambescProvence Tourisme / Bureau municipal du Tourisme de Lambesc

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Lambesc Autres Lieu Lambesc Adresse Office de Tourisme de Lambesc 2 Avenue de la Résistance Ville Lambesc lieuville 43.65542#5.26244