Exposition Capter ce qui n’a pas de mot La Grange Ouverte Saint-Martin-en-Vercors, vendredi 18 octobre 2024.

Exposition “Capter ce qui n’a pas de mot”

Puissante et authentique !

Pascale VERGERON Peinture

Frédéric LALLEMAND Photographie argentique

En partenariat avec l’association Causes aux Balcons et la Grange Ouverte

Vernissage le 12/10 à 18h

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-18

fin : 2024-10-20

La Grange Ouverte 7 place du Tilleul

Saint-Martin-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@causesauxbalcons.org

