Jujurieux Musée des Soieries Bonnet Ain, Jujurieux Exposition-capsule : “Les Soieries Bonnet, de l’usine au musée” Musée des Soieries Bonnet Jujurieux Catégories d’évènement: Ain

Jujurieux

Exposition-capsule : “Les Soieries Bonnet, de l’usine au musée” Musée des Soieries Bonnet, 18 septembre 2021, Jujurieux. Exposition-capsule : “Les Soieries Bonnet, de l’usine au musée”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée des Soieries Bonnet

Au cœur de l’ancienne chapelle, vous découvrirez une série de photographies et de collections, mais aussi des vidéos et des jeux pour enfants.

Renseignement : accueil.soieriesbonnet@cerdonvalleedelain.fr ou au 04 74 36 97 60

À l’occasion des JEP 2021, les Soieries Bonnet vous ont préparé une exposition consacrée à la transformation de l’usine en site culturel immersif. Musée des Soieries Bonnet 19 bis rue Claude-Joseph Bonnet, 01640 Jujurieux, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Jujurieux Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Jujurieux Autres Lieu Musée des Soieries Bonnet Adresse 19 bis rue Claude-Joseph Bonnet, 01640 Jujurieux, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Jujurieux lieuville Musée des Soieries Bonnet Jujurieux