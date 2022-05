Exposition capsule « Brillat-Savarin : une vie, des gastronomies » Saint-Cyr-sur-Menthon Catégories d’évènement: Ain

Le Domaine des Saveurs – Les Planons accueille, l'exposition « Brillat-Savarin : une vie, des gastronomies » conçue par les Archives départementales de l'Ain dans le cadre du 250e anniversaire de la naissance de Brillat-Savarin en 2005.

Domaine des Saveurs – Les Planons
987 chemin des Seiglières
Saint-Cyr-sur-Menthon
2 mars 2022 - 31 juillet 2022
10:00:00 - 18:00:00

domainesaveurs@ain.fr
+33 3 85 36 31 22

