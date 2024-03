Exposition Cappiello caricaturiste (1898-1905) Musée d’art et d’histoire Louis Senlecq L’Isle-Adam, samedi 18 mai 2024.

Exposition Cappiello caricaturiste (1898-1905) Exposition du 28 avril – 22 septembre 2024 Samedi 18 mai, 18h00 Musée d’art et d’histoire Louis Senlecq

Exposition du 28 avril – 22 septembre 2024

Célèbre pour son œuvre d’affichiste à la Belle Époque (le chocolat Klaus, le Thermogène, le papier à cigarette Nil…), Leonetto Cappiello (1875-1942) est également un brillant caricaturiste, semant ses dessins dans quelques-uns des plus célèbres journaux satiriques de son temps (Le Rire, Le Sourire, Frou-Frou, Le Cri de Paris_…) et parfois dans des quotidiens comme _Le Gaulois.

Laissant à d’autres le portrait-charge et la satire de mœurs, Cappiello se concentre sur la personnalité et l’attitude des comédiennes, dramaturges et artistes de music-hall les plus en vue du moment. Son style épuré, reconnaissable entre mille, fait mouche. L’œuvre de caricaturiste de l’artiste est ici mise en perspective avec son activité d’affi chiste mais aussi de sculpteur. À travers dessins, esquisses préparatoires, affi ches et sculptures – dont plusieurs sont présentées pour la première fois – se dessine un portrait du Tout Paris artistique, littéraire et mondain de la Belle Époque.

Cette exposition rassemble une centaine d’œuvres et de documents provenant de l’Atelier Cappiello, du musée d’Orsay et du musée des Arts décoratifs (Paris).

Musée d'art et d'histoire Louis Senlecq 31 Grande rue 95290 L'Isle-Adam L'Isle-Adam 95290 Val-d'Oise Île-de-France

