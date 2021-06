Audierne Audierne Audierne, Finistère Exposition « Cap Sizun, terre de marins » Audierne Audierne Catégories d’évènement: Audierne

Exposition « Cap Sizun, terre de marins » Audierne, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Audierne. Exposition « Cap Sizun, terre de marins » 2021-07-04 – 2021-07-04 Salle de l’Inscription Maritime, 1 rue Lamartine

Audierne Finistère Exposition du Musée Maritime du Cap, Sizun présentant 30 marins du Cap autour d’une sélection de collections. musee-maritime0401@orange.fr http://www.museemaritime.fr/ Exposition du Musée Maritime du Cap, Sizun présentant 30 marins du Cap autour d’une sélection de collections. dernière mise à jour : 2021-06-18 par

