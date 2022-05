Exposition Canine Nationale Cahors Cahors Catégories d’évènement: 46000

Cahors 46000 Au programme: – 9 h à 13 h : le public pourra assister à la présentation des chiens selon leur groupe

sur chacun des rings. – de 9h à 12 h : un concours national de chiens truffiers de différentes races aura lieu dans

l’enceinte de cette exposition canine. – 14h00 : Sur le ring d’honneur présentation de chiens par de très jeunes

présentateurs divisés en deux groupes, les jeunes de 8 à 11 ans et les jeunes de

12 à 14 ans. Chaque jeune mettra tout en œuvre pour présenter les chiens dans les

règles de l’art avec douceur et fermeté. – 15 h00 : présentation des meilleurs chiens de chaque race où le meilleur de chaque

groupe d’entre eux participera au show final + présentation des chiens en couple, en

paire ou en lots d’élevage. – 17h 30 présentation du meilleur chien de chaque groupe et sélection des

trois meilleurs chiens de l’exposition de Cahors pour 2022. La Canine du Lot organise cette année 2022, sur le magnifique espace ombragé du stade Desprat de Cahors, une EXPOSITION CANINE NATIONALE le dimanche 31 juillet de 9 h 00 à 18 h.

Vous aurez la possibilité de consommer sur place boissons et repas et profiter des nombreux stands qui seront à la disposition du public.

