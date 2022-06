Exposition canine internationale de Martigues, 24 septembre 2022, .

Exposition canine internationale de Martigues

2022-09-24 09:00:00 09:00:00 – 2022-09-25 17:00:00 17:00:00

3 6 Organisée par la Société Canine Midi Côte d’Azur (SMCA).

Lors de cette exposition canine, des juges attribueront des qualificatifs aux chiens jugés les plus proches du standard de leur race et classeront les sujets selon leurs qualités morphologiques :

– Désignation du meilleur chien de race, de groupe et de l’exposition.

– Désignation du meilleur jeune chien, du meilleur champion, du meilleur puppy, du meilleur baby, du meilleur vétéran.

– Désignation de la meilleure paire, du meilleur couple, de la meilleure meute et des meilleurs lot d’affixe et lot de reproducteur.

L’exposition a pour objet de mieux faire connaître le chien de race pure, d’encourager et de favoriser le développement du sport canin dans la Région PACA.

infos@scmca.com +33 4 42 50 25 28 http://www.scmca.com/

