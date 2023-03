EXPOSITION ‘CAMPING ET PIQUE-IQUE’ rue Carnot Rambervillers VOSGES DEVELOPPEMENT Rambervillers Catégories d’Évènement: Rambervillers

2023-03-25 09:00:00 – 2023-03-26 19:00:00

Vosges Rambervillers L’exposition comportera des mises en scène dans lesquelles on retrouvera : toiles de tente, mobilier de camping et bien d’autres. Exposition qui se déroule dans le cadre de la Foire aux Têtes de Veau. +33 6 31 52 23 44 rue Carnot Chapelle des Arts Rambervillers

