La Ménitré Maine-et-Loire Camille Lepage a mûri à l’ombre du château d’Angers, dans la chaleur des murs de la cité. Mais à l’heure d’entrer dans sa vie

d’adulte, c’est à une montagne qu’elle a choisi de se confronter : le silence dans lequel se débattent les populations de pays en guerre, trop loin du commun des mortels pour émouvoir les rédactions.

Cette journaliste de 26 ans avait trop d’empathie pour cautionner cette impasse médiatique.

