Exposition “Camille Dugué, mes humeurs, mes couleurs, mes tableaux” Plouguerneau, 4 mai 2022, Plouguerneau.

Exposition “Camille Dugué, mes humeurs, mes couleurs, mes tableaux” Espace culturel Armorica 1 Rue du colombier Plouguerneau

2022-05-04 – 2022-05-27 Espace culturel Armorica 1 Rue du colombier

Plouguerneau Finistère

Après des années de découvertes et d’expériences plastiques, la jeune artiste plouguernéenne a trouvé dans l’art abstrait un moyen de s’exprimer, d’extérioriser ses émotions et ressentis.

Chaque tableau reflète un moment précis de sa vie.

La toile devient alors une confidente. Elle y jette et mélange les couleurs, selon ses humeurs. Et, quand la magie opère, cette même toile vierge peut devenir un feu d’artifice…

contact@espace-armorica.bzh +33 2 98 03 06 34 http://www.espace-armorica.fr/

Espace culturel Armorica 1 Rue du colombier Plouguerneau

