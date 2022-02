Exposition : Camikaz Gonfreville-l’Orcher, 25 avril 2022, Gonfreville-l'Orcher.

Exposition : Camikaz Gonfreville-l’Orcher

2022-04-25 – 2022-05-07

Gonfreville-l’Orcher Seine-Maritime Gonfreville-l’Orcher

Passionnée par l’art du portrait, des personnages et des silhouettes ainsi que par la perspective, Camikaz s’amuse souvent à mêler les deux en réalisant des compositions réalistes et poétiques. Aquarelle, acrylique et pastels à l’écu sont ses techniques de prédilection.

Galerie de l’ECPC – Gratuit.

Vernissage le 25 avril à 18h.

+33 2 35 13 16 54 https://www.gonfreville-l-orcher.fr/evenement/exposition-camikaz/

Gonfreville-l’Orcher

