En 2021-2022, Christel Llop vous fait découvrir l’art des belles lettres, ses œuvres et sa vision des alphabets anciens. Christel s’installe aux Archives pendant plusieurs mois pour partager sa passion et ses expériences de calligraphe. Plusieurs rendez-vous à retenir : une exposition dès le 18 septembre dans le cadre des Journées du patrimoine ; trois ateliers découverte (09/10 ; 06/11 ; 04/12) et des supports numériques à suivre sur le site des Archives et notre page Facebook. [[https://www.christel-llop.fr/](https://www.christel-llop.fr/)](https://www.christel-llop.fr/) INFOS PRATIQUES ————— * **Quand ?** Samedi 18 et Dimanche septembre 2021. 11h-18h. * **DIMANCHE 19 SEPTEMBRE – 15h/18h :** Présence de l’artiste dans le jardin pour démonstration, performance, rencontres et échanges avec le public autour de son travail. * **Où ?** Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE * **Comment venir ?** Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou 10 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied). **GRATUIT – EN ACCÈS LIBRE** Informations sur le site des Archives départementales de la Haute-Garonne : [www.archives.haute-garonne.fr](http://www.archives.haute-garonne.fr) / contact : [[archives.action.culturelle@cd31.fr](mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr)](mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr)

Christel Llop, artiste calligraphe de talent, s’installe aux Archives de la Haute-Garonne à partir des Journées du Patrimoine 2021. Découvrez ses œuvres à travers une exposition inédite.

Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse Haute-Garonne



