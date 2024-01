Exposition Calligraphie, la beauté d’écrire Médiathèque Baye, lundi 22 janvier 2024.

Exposition Calligraphie, la beauté d’écrire Médiathèque Baye Finistère

Par Christine Pierrot.

La calligraphie est une forme d’expression sans limite. Sa pratique permet d’intégrer de belles écritures aux compositions les plus variées en associant différentes techniques telles que l’aquarelle, l’huile… mais aussi les collages, transferts d’images… La calligraphie s’exprime à travers la forme et le geste.

Des représentations les plus classiques aux compositions plus modernes, les réalisations de Christine font une large part aux figures féminines et à la nature. Elles sont autant de recherches pour faire se répondre des modes d’expression complémentaires. La calligraphie est un domaine où l’esthétisme et la beauté prennent tout leur sens. Patience, rigueur et précision sont les maîtres mots de cette pratique. .

Médiathèque 104 Rue Jean-Marie Carer

Baye 29300 Finistère Bretagne

Début : 2024-01-22

fin : 2024-02-26



