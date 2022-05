Exposition Cale de Moulin Mer : Uriell MERRIEN Logonna-Daoulas Logonna-Daoulas Catégories d’évènement: Finistère

Logonna-Daoulas

Exposition Cale de Moulin Mer : Uriell MERRIEN Logonna-Daoulas, 19 juin 2022, Logonna-Daoulas. Exposition Cale de Moulin Mer : Uriell MERRIEN Logonna-Daoulas

2022-06-19 14:30:00 – 2022-06-26 18:30:00

Logonna-Daoulas Finistère Logonna-Daoulas Uriell, artiste de Logonna-Daoulas, ouvrira la saison avec sa première exposition. Uriell est passionnée d’arts plastiques depuis son enfance. A la suite d’évènements et de rencontres, elle a laissé cours à son envie de s’exprimer par la peinture. Totalement autodidacte, elle aime découvrir seule les matières, supports, techniques. Elle s’essaye à la peinture, au dessin, au modelage, tout l’attire. Derrière chacune des toiles il y a une émotion, un moment de vie, un état d’esprit. Les relations à l’autre l’inspirent et sont source de créativité. Du 19 au 26 Juin

14h30 à 18h30 mairie.logonnadaoulas@orange.fr +33 2 98 20 60 98 Uriell, artiste de Logonna-Daoulas, ouvrira la saison avec sa première exposition. Uriell est passionnée d’arts plastiques depuis son enfance. A la suite d’évènements et de rencontres, elle a laissé cours à son envie de s’exprimer par la peinture. Totalement autodidacte, elle aime découvrir seule les matières, supports, techniques. Elle s’essaye à la peinture, au dessin, au modelage, tout l’attire. Derrière chacune des toiles il y a une émotion, un moment de vie, un état d’esprit. Les relations à l’autre l’inspirent et sont source de créativité. Du 19 au 26 Juin

14h30 à 18h30 Logonna-Daoulas

dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Logonna-Daoulas Autres Lieu Logonna-Daoulas Adresse Ville Logonna-Daoulas lieuville Logonna-Daoulas Departement Finistère

Logonna-Daoulas Logonna-Daoulas Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/logonna-daoulas/

Exposition Cale de Moulin Mer : Uriell MERRIEN Logonna-Daoulas 2022-06-19 was last modified: by Exposition Cale de Moulin Mer : Uriell MERRIEN Logonna-Daoulas Logonna-Daoulas 19 juin 2022 finistère Logonna-Daoulas

Logonna-Daoulas Finistère