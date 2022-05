Exposition Cale de Moulin Mer : Serge MARZIN, 27 juin 2022, .

Exposition Cale de Moulin Mer : Serge MARZIN

2022-06-27 14:00:00 – 2022-07-03 19:00:00

L’invisible des origines : Entre végétal et minéral Serge MARZIN, artiste de Plouescat évolue, dans le domaine de l’estampe avec une production au burin de plus de 80%, une technique sans concession, dans la famille de la gravure en taille-douce mais également dans le domaine de la gravure sur bois, xylographies sur bois de fil et sur bois debout, une technique riche dont il est le seul artiste graveur professionnel a perpétuer le savoir-faire en Bretagne. la peinture, mais également le livre d’artiste. Plusieurs Prix ont récompensé sa carrière de peintre et de graveur, dont le Grand Prix de Gravure – Paul Gonnand de la Fondation Taylor – PARIS en 2019 sur l’ensemble de son œuvre gravée au burin sur cuivre. Vous pouvez également découvrir l’atelier-galerie de Serge Marzin à Cléder nQuand Serge Marzin nous parle de son travail, la poésie s’offre au rendez-vous : ‘’Un territoire vierge s’offre à l’écrit comme une caresse. Cette confidence estampée deviendra le paysage mental nde notre inconscient. L’empreinte d’une trace sans volonté d’exprimer, ni de plaire. Cette aventure plastique, abstraite de l’être m’intéresse. Une réalité aux multiples calligraphies qui oscille dans le jeu du clair-obscur, entre ombres et lumières. De ce rapport sacré que je lie à l’éternel. La beauté de l’écrit ncouchée et griffée, imprime les marques de la vie, de naissance et de mort, dans ses élans ou ses retenues. Car l’écriture se dessine et dessine celui qui l’écrit. Cette nature mystique de la créatio prend naissance dans l’entre-deux, entre parole et silence. Ce que dit le trait s’inscrit par les mouvements du corps.’’ Du 27 juin au 3 juillet 14h à 19h

