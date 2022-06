Exposition Cale de Moulin Mer : Couleurs sur le Quai Logonna-Daoulas, 4 juillet 2022, Logonna-Daoulas.

Exposition Cale de Moulin Mer : Couleurs sur le Quai Logonna-Daoulas

2022-07-04 – 2022-07-10

Logonna-Daoulas 29460

Couleurs sur le Quai

Rendez-vous estival de l’atelier couleurs sur le quai, qui existe depuis plus d’une dizaine d’années au sein de l’association logonnaise : Asambles.

Il réunit à Daoulas, tous les lundis douze amateurs qui travaillent essentiellement l’huile ou l’acrylique mais aussi l’aquarelle ou ont des pratiques originales de pyrogravure et de peinture.

Après avoir profité des conseils de Pierre KERNIN, peintre reconnu, les artistes travaillent désormais en complète autonomie, dans une ambiance de partage et d’échanges enrichissants qui leur permettent de croiser leurs regards et de conforter leurs pratiques.

mairie.logonnadaoulas@orange.fr +33 2 98 20 60 98

Logonna-Daoulas

